شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى معلقا: أحبك جدا يا أميرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الصغيرة.

ونشر حازم إمام صورا لابنته الصغيرة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام معلقا: "كل سنة وإنتى طيبة.. بحبك جدا يا إميرتى".

حازم محمد يحيى الحرية إمام، ولد فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك، بدأ مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993/1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995م.

خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.



