شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى.. زيزو وشلبى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على إنبى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز والعودة لصدارة جدول الترتيب، فى الوقت الذى يبحث فيه الفريق البترولى عن تصحيح المسار وتحقيق أول فوز في المسابقة على حساب الزمالك.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في مواجهتين وسجل 4 أهداف، فيما يحتل إنبى المركز الخامس عشر بنقطة واحدة حصدها من التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى، ثم خسر من الطلائع والمصرى البورسعيدى، وسكنت شباكه 5 أهداف.