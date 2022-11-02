شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستغل فترة توقف الدورى لتجهيز الغزال وسيف تيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا برنامجا بدنيا لتجهيز الثنائى عمرو جمال وسيف تيرى لاعبا الفريق خلال فترة توقف الدورى، بحيث يصبح الثنائى جاهزا للمشاركات فى مباريات الفريق البرتقالى مع عودة المسابقة المحلية.

ويحتاج عمرو جمال مهاجم فاركو لأسبوعين فى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، من أجل الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه وانتقل الغزال لصفوف فاركو مطلع الموسم الماضى ليشارك فى 11 مباراة سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبى بمواجهة الإسماعيلى بالجولة 12 من الدورى الممتاز الموسم الماضى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدفا وتلقى 24 إنذارا ونال بطاقة حمراء وحيدة، وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.

ويعود السودانى سيف تيرى مهاجم فاركو للظهور في قائمة الفريق البرتقالى بعد 15 يوماً حيث ينفذ اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

وكان سيف تيري قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام المغرب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان قد قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد لدى نادى فاركو، بسبب أزمة لاعبه سيف الدين تيري الذي كان قد تعاقد معه النادي خلال الموسم الماضي.

ويعاني الفريق من أزمة إيقاف القيد بسبب لاعبه سيف الدين تيري، الذي كان يملك عقداً مع نادي المريخ السوداني قبل الانتقال لفاركو الموسم الماضي.