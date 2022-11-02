شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية.. سافيو وشريف وشادى حسين فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الداخلية على استاد السويس الجديد مع دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وحقق الأهلى الفوز فى أول جولتين، ويسعى للعلامة الكاملة، بينما يتطلع الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تعادل مع طلائع الجيش ثم خسر أمام الاتحاد السكندرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، برونو سافيو خط الهجوم: شادي حسين، محمد شريف

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الداخلية كل من أليو ديانج ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وعمار حمدى وعلى معلول وحسين الشحات وعمرو السولية للإصابة، بينما يغيب طاهر محمد طاهر وكهربا للإيقاف ومحمد محمود وزياد طارق لأسباب فنية.