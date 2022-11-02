شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. زوران يعيد أمجاد زعيم الثغر في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، أوراق اعتماده سريعاً إلى جماهير زعيم الثغر، التي عانت على مدار المواسم الماضية من حالة عدم الاستقرار الفني وتراجع مستوى الفريق.

وبات لفريق الاتحاد شكل مميز مع المدرب الصربي ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بعد أول 3 جولات، حيث فاز في المباراة الأولى على أسوان في عقر داره بهدف نظيف، قبل أن يفوز بثنائية نظيفة في الجولة الثانية على الداخلية، ثم يفوز في اللقاء الثالث على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى مدار المباريات الثلاثة لم تستقبل شباك فريق الاتحاد السكندري سوى هدف واحد فقط، وهو أمر يحسب للمدرب الصربي الذي حقق واحدة من أفضل انطلاقات زعيم الثغر في الدوري العام.

وتحت القيادة الفنية لزوران، تصدر الاتحاد السكندري جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، كما أحرز لاعبو الاتحاد 6 أهداف ولم تستقبل شباكهم سوى هدف واحد فقط.