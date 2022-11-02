شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب من الجونة مهلة لإرسال أموال صفقة الشبراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادى الإسماعيلى من نظرائهم فى نادى الجونة مهلة لإرسال قيمة صفقة لاعبهم السابق محمود الشبراوى، والتى تقدر بـ3 ملايين و500 ألف جنيه، بعدما تأخروا فى إرسال قيمة الصفقة الأمر الذى أغضب مسئولو النادى الساحلى ودفعهم للتهديد بالتصعيد القانونى ضد الدراويش.

وطالب مسئولو الجونة نظرائهم فى الإسماعيلى بسرعة إنهاء هذه الأزمة ودفع قيمة الصفقة قبل التحرك القانونى ضد مجلس إدارة النادى لحفظ حقوقهم.

وتعاقد الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع محمود الشبراوى صانع الألعاب بصفة رسمية قادماً من نادى الجونة حتى نهاية موسم 2025

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