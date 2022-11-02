شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطلب من الجونة مهلة لإرسال أموال صفقة الشبراوى والان مع تفاصيل الخبر
وطالب مسئولو الجونة نظرائهم فى الإسماعيلى بسرعة إنهاء هذه الأزمة ودفع قيمة الصفقة قبل التحرك القانونى ضد مجلس إدارة النادى لحفظ حقوقهم.
وتعاقد الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع محمود الشبراوى صانع الألعاب بصفة رسمية قادماً من نادى الجونة حتى نهاية موسم 2025
/ 2026.
ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتى الإسماعيلى ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلها بسبب مؤتمر المناخ.
حيث سيواجه الدراويش، الفريق السكندرى يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقى الفريق القاهرى فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.