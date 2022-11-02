شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في مواجهة صعبة أمام إنبى الجريح في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على إنبى في السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز والعودة لصدارة جدول الترتيب، في الوقت الذى يبحث فيه الفريق البترولى عن تصحيح المسار وتحقيق أول فوز في المسابقة على حساب الزمالك.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في مواجهتين وسجل 4 أهداف، فيما يحتل إنبى المركز الخامس عشر بنقطة واحدة حصدها من التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى، ثم خسر من الطلائع والمصرى البورسعيدى، وسكنت شباكه 5 أهداف.

وطلب جوسفالدو فيريرا من لاعبى فريقه عدم التأثر بلقاء السوبر أمام الأهلى، وعليهم التعلم من الأخطاء التي ارتكبوها، لتصحيحها في المباريات القادمة، مؤكدًا إن الفريق أمامه مواجهات صعبة، ووقام البروفيسور فيريرا بمشاهدة مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى التي خسرها بهدفين فى الإمارات أكثر من مرة للوقوف على الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، من أجل العمل على تصحيحها وعدم تكرار الوقوع فيها مرة أخرى، خاصة أن المباريات المقبلة لا تحتمل أخطاء وتحتاج لتركيز لاستعادة الثقة، كما حرص المدرب البرتغالي على تجهيز لاعبي الزمالك نفسيا قبل المباراة.

ومن المنتظر أن يجرى فيريرا بعض التعديلات على تشكيل الزمالك أمام إنبى، خاصة في ظل إصابة أحمد فتوح، وعدم تقديم بعض اللاعبين المستوى المطلوب مثل زكريا الوردى، مع إراحة البعض مثل إمام عاشور ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من.. في حراسة المرمى: محمد عواد، في الدفاع: محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى – عمر جابر، في الوسط: محمد أشرف روقا – سيد نيمار – أحمد زيزو – عمرو السيسى – مصطفى شلبى، في الهجوم: سيف الجزيرى.

على الجانب الأخر، منح أحمد كشرى، المدير الفني لفريف إنبى، تعليمات خاصة للتونسى رفيق كابو، مهاجم الفريق البترولى، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشدد كشرى على مهاجمه التونسي بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام الزمالك وعدم الاستهتار أو الرعونة أمام مرمى الفريق الأبيض، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تحسن موقع إنبى في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون حارس المرمى: عبدالعزيز البلعوطي،خط الدفاع: علي فوزي – محمد حامد – خالد رضا – مروان صحراوي،خط الوسط: مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار،خط الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم جلال – رفيق كابو.