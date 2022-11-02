شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتسلح بالسوبر أمام الداخلية بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الداخلية على ستاد السويس الجديد مع دقات الخامسة عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وحقق الأهلي الفوز في أول جولتين، ويسعى للعلامة الكاملة، بينما يتطلع الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تعادل مع طلائع الجيش ثم خسر أمام الاتحاد السكندري.

يتسلح الأهلي بروح التتويج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك، ساعيا لمواصلة نتائجه الطيبة حين يحل ضيفا على الداخلية، العائد للدوري الممتاز بقيادة مدربه رضا شحاتة، اللاعب السابق للفريق الأحمر.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة الداخلية مؤكداً أن المباريات التي تأتي بعد لقاءات قوية وتتويج دائماً ما تكون صعبة وقد فقد خلالها اللاعبين التركيز.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم النقاط الثلاثة في مباراة الداخلية للحفاظ على مسيرة الأنتصارات المحلية.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه في مباراة الزمالك، بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل الفريق أي هدف تحت قيادته، على مدار 5 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 8 أهداف خلال المباريات الخمس تحت قيادته، بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.

ويفقد الاهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى في مباراة الداخلية للإصابة بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف.

في المقابل ، طالب رضا شحاته المدير الفني للداخلية لاعبيه بالتركيز للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لتصحيح مسار الفريق بعد الهزيمة من زعيم الثغر بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ولن تكون مهمة بطل السوبر سهلة أمام رضا شحاتة، خاصة أن الأخير لم يعرف طعم الهزيمة، خلال اللقاءين الذين خاضهما كمدرب مع الجونة، فريقه السابق، ضد الأهلي.

ويراهن الداخلية على عدد من العناصر، التي سبق لها الدفاع عن ألوان الأهلي، وعلى رأسها المخضرم محمد نجيب، بجانب المعارين من الفريق الأحمر، وليد مصطفى ومحمد نصير ومصطفى فوزي.