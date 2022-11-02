شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم بالقسم الثانى.. بترول أسيوط يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر بترول أسيوط، بقيادة هشام عبد المنعم، ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 7 نقاط متفوقا على الثلاثى كيما أسوان والنصر للتعدين والجونة بفارق الأهداف، بعد مرور 3 جولات فقط من الممتاز "ب".



ترتيب مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم.. ترتيب مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم..

1 بترول أسيوط 7 نقاط

2 كيما أسوان 7 نقاط

3 النصر للتعدين 7 نقاط

4 الجونة 7 نقاط

5 لافيينا 6 نقاط

6 أسمنت أسيوط 6 نقاط

7 مصر المقاصة 5 مقاط

8 ديروط 4 نقاط

9 شبان قنا 4 نقاط

10 ملوى 4 نقاط

11 الفيوم نقطتين

12 المنيا نقطتين

13 شباب طامية نقطة

14 تليفونات بنى سويف نقطة

15 الألومنيون نقطة

16 المدينة المنورة بدون نقاط

ويستقبل فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم صاحب صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 7 نقاط، فريق مصر المقاصة صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها بسبب الدوافع القوية التى يمتلكها الفريقان.

ويستضيف فريق كيما أسوان بقيادة على عاشور صاحب المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فريق ديروط صاحب المركز الثامن برصيد 4 نقاط، فى مباراة يتطلع فيها كيما للثلاث نقاط لمواصلة المنافصة على الصدارة.

ويلتقى فريق لافيينا بقيادة المجرى جورج جاليدى صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط، مع الألومنيوم صاحب المركز الخامس عشر بنقطة واحدة والباحث عن أول فوز له، فى الوقت الذى يسعى المجرى لإعادة لافيينا لسكة الانتصارات مجددا.

ويستضيف فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو الرابع برصيد 7 نقاط، فريق النصر للتعدين بقيادة أشرف عرب، فى مباراة الست نقاط نظرا لتساوى رصيد الفريقين، فى الوقت الذى يلتقى شبان قنا مع أسمنت أسيوط وطامية مع المنيا.

وتستكمل غدا الأربعاء مباريات الجولة الرابعة فى مجموعة الصعيد بمواجهة الفيوم وتليفونات بنى سويف.