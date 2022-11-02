شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الأربعاء 2 / 11/ 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لمواجهة إنبى اليوم الاربعاء فى الدوري، بعدما أغلق الفريق الأبيض صفحة مباراة السوبر المصرى التى أقيمت بالإمارات أمام النادى الأهلى وخسره بهدفين دون رد.

وتُوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي

موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام إنبى

يفقد الزمالك في انبى خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

كما يفقد الفريق الأبيض خدمات لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني بجانب غياب أحمد فتوح بعد إصابته في مباراة السوبر أمام الاهلى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.