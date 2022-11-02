دوري أبطال أوروبا.. - توتنهام يهزم مارسيليا ويتأهل متصدراً برفقة آينتراخت فرانكفورت إلى ثمن النهائي

بلغ توتنهام هوتسبير دور الـ16 من دوري أبطال أرووبا، بعد عودته فائزاً 2-1 من أرض مستضيفه مارسيليا الفرنسي الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.



وتقدم مارسيليا بهدف عبر شانسيل مبيمبا لاعب جمهورية الكونغو 45، لكن المدافع الفرنسي كليمون لونغليه عادل النتيجة 54، ثم في الدقيقة 90+5 وقع على هدف الفوز الدانماركي بيير إميل هوبيرغ.



وحاز توتنهام على صدارة المجموعة بـ11 نقطة في المجموعة الرابعة، بينما تأهل آينتراخت فرانكفورت الألماني ثانياً (10 نقاط) بعد فوزه على سبورتينغ لشبونة 2-1.



وحاز سبورتينغ على المركز الثالث (7 نقاط) المؤهل إلى الدوري الأوروبي، بينما حل مارسيليا رابعاً بـ6 نقاط وخرج خالي الوفاض.



وغاب المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي عن دكة توتنهام بعد أن طرد في المباراة السابقة خلال التعادل 1-1 مع سبورتينغ بعد أن ألغى الحكم هدف جدلي لهاري كاين في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل كان سيؤهل سبيرز إلى الدور التالي قبل جولة من النهاية.



وتعرض سبيرز لانتكاسة في الشوط الأول إثر إصابة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في رأسه لاصطدامه بمبيمبا ويخرج من اللقاء (29).





وفي مباراة أخرى، حجز آينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه 2-1 على المضيف سبورتينغ البرتغالي.



وكانت الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في هذه المجموعة مع الدخول إلى الجولة الأخيرة، وحسم توتنهام صدارتها بهدف الفوز المتأخر برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الأخير (6).



في لشبونة، تقدم أصحاب الأرض عبر البرازيلي آرثر غوميش (39)، إلا أن بطل يوروبا ليغ الموسم الماضي فاز بهدفي الياباني دايتشي كامادا (62 من ركلة جزاء) والفرنسي راندال كولو مواني (72).

(بي إن سبورت)