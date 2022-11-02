شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى اليوم وانطلاق الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.



ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر. مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصرى الممتاز ​الأربعاء 2-11-2022الداخلية - الأهلي.. 5 مساء .. استاد السويس الجديد

وتم تأجيل مباراتي الإسماعيلي وفيوتشر والزمالك مع بيراميدز.

إنطلاق الجولة الرابعة للدوري اليوم انبى & الزمالك..7 مساءاً ستاد المقاولون العرب القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.