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ختام مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى اليوم وانطلاق الجولة الرابعة

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القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثالث من البطولة.

 

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.


ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر. مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصرى الممتاز   ​الأربعاء 2-11-2022الداخلية - الأهلي.. 5 مساء .. استاد السويس الجديد

وتم تأجيل مباراتي الإسماعيلي وفيوتشر والزمالك مع بيراميدز.

إنطلاق الجولة الرابعة للدوري اليوم انبى & الزمالك..7 مساءاً ستاد المقاولون العرب القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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