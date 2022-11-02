شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات نارية فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. لافيينا والألومنيوم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأربعاء ، 7 مواجهات قوية فى الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، بين لافيينا والألومنيوم، كيما أسوان مع ديروط، بترول أسيوط مع مصر المقاصة، ملوى مع المدينة المنورة، طامية مع المنيا، الجونة مع النصر للتعدين، شبان قنا مع أسمنت أسيوط.

ويستقبل فريق بترول أسيوط، بقيادة هشام عبد المنعم صاحب صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 7 نقاط، فريق مصر المقاصة صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها بسبب الدوافع القوية التى يمتلكها الفريقان.

ويستضيف فريق كيما أسوان، بقيادة على عاشور صاحب المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فريق ديروط صاحب المركز الثامن برصيد 4 نقاط، فى مباراة يتطلع فيها كيما للثلاث نقاط لمواصلة المنافصة على الصدارة.

ويلتقى فريق لافيينا بقيادة المجرى جورج جاليدى صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط، مع الألومنيوم صاحب المركز الخامس عشر بنقطة واحدة والباحث عن أول فوز له، فى الوقت الذى يسعى المجرى لإعادة لافيينا لسكة الانتصارات مجددا.

ويستضيف فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو الرابع برصيد 7 نقاط، فريق النصر للتعدين بقيادة أشرف عرب، فى مباراة الست نقاط نظرا لتساوى رصيد الفريقين، فى الوقت الذى يلتقى شبان قنا مع أسمنت أسيوط وطامية مع المنيا.

وتستكمل غدا الخميس مباريات الجولة الرابعة فى مجموعة الصعيد بمواجهة الفيوم وتليفونات بنى سويف.