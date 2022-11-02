شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والداخلية اليوم الأربعاء 2 / 11/ 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الداخلية اليوم الأربعاء بختام الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما توج المارد الاحمر بطلا للسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد ، ويسعى الأهلى لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتاز والمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة عصر اليوم الاربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والداخلية في الدوري

حقق الأهلي الفوز في أول جولتين، ويسعى للعلامة الكاملة، بينما يتطلع الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تعادل مع طلائع الجيش ثم خسر أمام الاتحاد السكندري.

غيابات الاهلى أمام الداخلية

ويفقد الاهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى في مباراة الداخلية للإصابة بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.