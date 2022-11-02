شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري أبطال أوروبا.. سيناريو درامي يُؤهل فرانكفورت مع فوز ليفربول وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قلب آينتراخت فرانكفورت تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه سبورتنج لشبونة بثنائية في غضون عشر دقائق ليتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه فيما ودع منافسه البرتغالي المسابقة الثلاثاء.

وكان سبورتنج لشبونة بحاجة إلى التعادل فقط لضمان التأهل وانتزع التقدم بواسطة أرتور جوميز بتسديدة مباشرة في الدقيقة 39.

ولم يقدم آينتراخت بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، الكثير في الشوط الأول لكنه انتفض بعد الاستراحة وحقق الفوز الذي ضمن له مواصلة مشواره في البطولة.

وبعد لمسة يد من القائد سيباستيان كوتس احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها دايتشي كمادا في الشباك ليدرك التعادل.

وهز راندال كولو مواني لاعب منتخب فرنسا الشباك في الدقيقة 72 ليكمل الفريق الألماني عودته.

وحسم توتنهام الصدارة برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينج على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الأخير (6).

كما حقق برشلونة فوزا سهلا 4-2 على فيكتوريا بلزن الثلاثاء في مباراة بين فريقين ودعا بالفعل منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجدد بايرن ميونخ الألماني فوزه على ضيفه إنتر الايطالي 2-صفر، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة من ستة انتصارات، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء.

وسجل برشلونة، الذي أراح عددا من اللاعبين الأساسيين بينهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الهدف الأول الذي حمل توقيع المدافع ماركوس ألونسو في الدقيقة السادسة.

وضاعف الفريق الضيف تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، عندما لعب جوردي ألبا الكرة إلى فيران توريس الخالي من الرقابة ليضع الكرة في الشباك. ولم يحتسب الحكم الهدف سوى بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وقلص الفريق التشيكي الفارق عندما سجل توماس خوري من علامة الجزاء في الدقيقة 51 قبل أن يحرز توريس هدفه الثاني من هجمة مرتدة.

ومن جديد هز خوري الشباك من ضربة رأس هذه المرة في الدقيقة 63 ليزيد من إثارة الدقائق الأخيرة قبل أن يطلق بابلو توري تسديدة في سقف المرمى في أول ظهور له مع برشلونة ليحسم الفوز.

ورغم الفوز، فإن برشلونة يحل ثالثا في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وسيتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي، بينما انتهى مشوار بلزن أوروبيا دون نقاط.

هز محمد صلاح وداروين نونيز الشباك قرب النهاية ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه نابولي، الثلاثاء، لكن الفريق الإيطالي ضمن صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضمن الفريقان التأهل قبل هذه المواجهة لكن كان يتبقى حسم المركز الأول بالمجموعة إذ كان ليفربول بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف لخطف الصدارة من نابولي.

وجاء الشوط الأول ليوضح أن الفريقين حققا المراد، قبل أن تدب الحياة في المباراة بعد الاستراحة عندما هز ليو أوستيجارد شباك ليفربول قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء الهدف بداعي التسلل.

ولم يكن لدى ليفربول ما يخسره، وحاول الفريق الإنجليزي إنهاء دور المجموعات بفوز.

ومنح صلاح التقدم لصاحب الأرض قبل خمس دقائق من النهاية ثم أضاف نونيز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان انتصار نابولي 4-1 على ليفربول في افتتاح المجموعة في سبتمبر أيلول حاسما في ضمان صدارة المجموعة.

وأنهى نابولي المجموعة برصيد 15 نقطة مثل ليفربول لكنه يتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.