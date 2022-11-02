دوري أبطال أوروبا.. سيناريو درامي لـ توتنهام وفرانكفورت وسقوط أتلتيكو مدريد.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن فريقان من حسم تأهلهما إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

واُقيمت مساء الثلاثاء المباريات التالية: (بورتو وأتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن وكلوب بروج، بايرن ميونخ وإنتر ميلان، ليفربول ونابولي، أولمبيك مارسيليا وتوتنهام، رينجرز وأياكس، فيكتوريا بلزن وبرشلونة، سبورتينج لشبونة وآينتراخت فرانكفورت).

ومن المقرر أن تُقام مساء الأربعاء المباريات التالية: (ريال مدريد وسيلتيك، شاختار ولايبزيج، ميلان وسالزبورج، مكابي حيفا وبنفيكا، كوبنهاجن وبوروسيا دورتموند، مانشستر سيتي وإشبيلية، يوفنتوس وباريس سان جيرمان، تشيلسي ودينامو زغرب).

وحسم 12 فريقًا تأهله إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة، وهم (نابولي الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، كلوب بروج البلجيكي، بورتو البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي).

وخطف توتنهام الإنجليزي بطاقة التأهل كمتصدر المجموعة الرابعة بعد فوزه على مارسيليا الفرنسي بهدفين مقابل هدف، كما تأهل آينتراخت فرانكفورت من المجموعة نفسها عقب فوزه على سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

وتعادل بايرليفركوزن الألماني سلبياً على ملعبه مع كلوب بروج ، فيما سقط أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعبه بورتو البرتغالي بهدف مقابل هدفين، ليودع رسمياً منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وفاز أياكس أمستردام الهولندي خارج ملعبه على مضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بثلاثة أهدف لهدف، وفاز بايرن ميونخ الألماني على انتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين، كما سقط فيكتوريا بلزن التشيكي أمام برشلونة الإسباني بهدفين مقابل أربعة.

وينافس ميلان الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على بطاقة التأهل من المجموعة الخامسة، إلى جانب المنافسة بين لايبزيج الألماني وشاختار الأوكراني على بطاقة من المجموعة السادسة، وسيتم حسم أولئك في الجولة الأخيرة المرتقبة اليوم وغدًا.

وبانتهاء منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، مساء الأربعاء، ستكتمل ملامح متصدر ووصيف كل مجموعة في انتظار قرعة دور الـ16 يوم الإثنين المقبل.

وفيما يلي الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي، ليفربول الإنجليزي.

المجموعة الثانية: كلوب بروج البلجيكي، بورتو البرتغالي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت الألماني.

المجموعة الخامسة: تشيلسي الإنجليزي، لم يُحسم بعد.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني، لم يُحسم بعد.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي.