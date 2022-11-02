محمد صلاح يسجل في فوز ليفربول على نابولي بدوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا صعباً على فريق نابلولي الإيطالي بهدفني نظيفين، مساء الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب "الأنفيلد"، معقل الريدز، مباراة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة.

تقدم ليفربول عن طريق نجمه المصري محمد صلاح في الدقيقة 85، بعدما سدد نونيز الكرة برأسه ناحية المرمى ولكن الحارس ميريت تصدى، وتصل الكرة إلى محمد صلاح الذي سددها بسهولة في المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، سجل داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول قبل أن يلغيه حكم اللقاء، ولكن تقنية الفيديو أقرت بصحته، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في المركز الثاني، في المجموعة الأولى، خلف نابولي صاحب العدد نفسه من النقاط، ولكن الأفضلية لصالح الفريق الإيطالي بفضل المواجهات المباشرة.

وبهدف محمد صلاح، ينفرد الفرعون المصري بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

ووصل صلاح إلى الهدف السابع في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، لينفرد بجدول ترتيب الهدافين متفوقاً على النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يتوقف عدد أهدافه عن 6 فقط.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

محمد صلاح (ليفربول): 7

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6

تيريمي (بورتو): 5

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 5

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 4

ليروي ساني (بايرن ميونخ): 4

بيلينجهام (بروسيا دورتموند): 4

جيوفاني سيميوني (نابولي): 4

راسبادوري (نابولي): 4

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