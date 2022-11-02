شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً بالقاهرة بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 3 أيام التي حصل عليها لاعبو الفريق بعد خوض مباراة إنبي في الجولة الثالثة بالدوري العام، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

وقرر إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، منح الفرصة لعدد من ناشئي النادى البورسعيدي للمشاركة مع الفريق الأول فى معسكر القاهرة، وصعد جلال 4 ناشئين للمشاركة فى التدريبات وهم: محمد عبد السلام، وإبراهيم سعيد، مصطفى أيمن، محمد شداد.

وينتظم المصري، بقيادة إيهاب جلال، فى معسكر مغلق يستمر لنحو أسبوعين بأحد فنادق القاهرة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال لاستغلالها لإقامة عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، والذى يبدأ اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة أسبوعين، ويلتقي الفريق يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر مع فريق القناة، ثم يوم الاثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.