شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دورة إعداد المحاضرين المصريين باتحاد الكرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح في العاشرة صباح اليوم الأربعاء دورة إعداد المحاضرين المصريين بمقر اتحاد الكرة، تحت إشراف المحاضر الأفريقي والاتحاد الدولي "فيفا" أبا الحسن مالوشي.

وتشهد دورة إعداد المحاضرين تحت إشراف جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة المصري، مشاركة 30 محاضرا مصريا لمدة 3 أيام، كشرط من شروط الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لعودة تنظيم رخص المدربين خلال الفترة المقبلة بمصر.

وتشهد الدورة تكريم أسماء بعض المديرين الفنيين السابقين للاتحاد المصري لكرة القدم، على رأسهم الراحل الكابتن الجوهري والدكتور عمرو أبو المجد والكابتن فاروق جعفر والدكتور محمود سعد والكابتن فتحي نصير، والراحل الكابتن محمد السياجي.