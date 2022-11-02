شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى رحيل: طموحى تحقيق بطولة مع الاتحاد السكندرى وزوران جهزنى نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صبرى رحيل، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إن طموحه تحقيق بطولة مع سيد البلد، لافتاً إلى أن اللاعبين القدامى الذين استطاعوا رفع الكؤوس مع زعيم الثغر لا زالت الجماهير تتذكرهم بالخير حتى الآن، لما قدموه للنادى من إنجازات.

وأكد رحيل خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "on time sports1" أن هدف الفريق في الموسم الحالى التواجد بين الأربعة الكبار في الدورى، مشيراً إلى أن الفريق تسبب في حزن جماهير الاتحاد السكندرى في الموسم المنقضى، موضحاً أنهم تعاهدوا على مصالحتهم مع انطلاقة الموسم الجديد لما يقدموه من دعم كبير للاعبين.

وأوضح رحيل أن الاتحاد السكندرى يمتلك جهاز فنى محترم بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش مؤكداً أنه بارع في التعامل نفسيا مع اللاعبين خصوصاً أن هذه الجزئية أثرت معه شخصياً وجعلته يقدم مستوى جيد ويتطور بشكل كبير في الموسم الحالي.

وكشف ظهير الاتحاد السكندرى أن الفريق بات يقدم كرة جماعية بشكل مختلف وأفضل عن الموسم المنقضى بفضل التدعيمات القوية التي أبرمها مجلس الإدارة في الانتقالات الصيفية بقيادة محمد مصيلحى الذى بذل فيها جهداً كبيراً للغاية وساهمت في تحقيق الفريق لهذه الانطلاقة القوية.

وأشار صبري رحيل إلى أن غرفة الملابس تتميز بالانضباط وكل اللاعبين مركزون في الملعب ولا فرق بين الأساسي والبديل موجهاً الشكر لجمهور الاتحاد السكندرى على دعمهم المستمر للاعبين ووقفهم خلف الفريق في المكسب والخسارة.

ورد رحيل على سؤال ما إذا كان جمهور سيد البلد سينقلب على اللاعبين مع أول خسارة مؤكداً أن ذلك لن يحدث والخسارة واردة في كرة القدم ولكن الأهم من ذلك هو أن يؤدى كل لاعب ما عليه من واجبات وتكليفات في الملعب.