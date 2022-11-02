صلاح: نحتاج الفوز بالمزيد من المباريات في بريميرليج.. وسعيد بالتسجيل أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالتسجيل أمام نابولي، مشيراً إلى أن فريقه بحاجة للفوز بالمزيد من المباريات في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفاً في انتصار ليفربول على نابولي بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة: "إن الفوز على أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور جيد، إنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى التركيز والاستمرار".

وأضاف: "كنا بحاجة إلى هذه النتيجة، ونأمل أن تمنحنا المزيد من الثقة الآن".

وتابع: "الهدف الأول، هل هو هدفي؟ حسنًا، شكرًا لك على التأكيد".

وأكمل صلاح: "أنا وداروين نونيز سعداء بأننا تمكنا من التسجيل اليوم، من المهم أننا فزنا اليوم، لقد لعبنا مباراة جيدة اليوم، وحاولنا استعادة الكرة بسرعة".

وواصل: "نحن بحاجة للفوز بالمزيد من المباريات في الدوري الإنجليزي".

واختتم صلاح: "أنا لست المدرب، إنه يقرر التكتيكات، الجناح الأيمن هو أفضل مركز لي، ولكن عليك أن تتبع تعليمات المدرب".