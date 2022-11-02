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ملف الخليج 365.. صلاح يتصدر الهدافين في أبطال أوروبا.. استبعاد نجم الزمالك وسبب غياب مدرب الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365


شهد اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، من بينها فوز على نابولي بهدف محمد صلاح في ، إلى جانب استبعاد إمام عاشور من قائمة الزمالك وإنبي، مع كشف الأهلي، أسباب غياب المدرب مارسيل كولر عن المران الجماعي.

أبرز ما جاء في الخليج 365 الرياضي، اليوم الثلاثاء:

الأهلي يعلن سبب غياب كولر ومعلول والشحات عن التدريبات

خاص.. من هو مرشح مورينيو الذي رفضه رئيس الاتحاد؟

"استبعاد نجم الفريق".. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري

صلاح هدافًا لدوري الأبطال بهدف في شباك نابولي

مصدر يكشف لمصراوي موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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