صلاح هدافًا لدوري الأبطال بهدف في شباك نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل محمد صلاح هدفًا في شباك فريق نابولي، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب آنفيلد، في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهدف صلاح، أصبح قائد المنتخب الوطني، هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 7 أهداف، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، صاحب الـ6 أهداف.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 85، بعد متابعته لرأسية داروين نونيز التي تصدى لها حارس نابولي، لتعود إلى "الملك" الذي وضعها في الشباك مسجلًا هدف التقدم لفريقه، الذي يعاني من بداية سيئة لهذا الموسم.

ونجح ليفربول في التأهل للدور التالي بدوري أبطال أوروبا، رفقة فريق نابولي، برصيد 15 نقطة لكل منهما.

لكن على مستوى الدوري الإنجليزي، فيعاني الريدز بتحقيقه 4 فوز، و4 تعادل، و4 هزائم، محققًا 16 نقطة من 12 مباراة بالبريميرليج، ويقبع الفريق في المركز التاسع.