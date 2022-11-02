بايرن ميونيخ يهزم إنتر.. وبرشلونة يكتسح فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أنهى بايرن ميونيخ الألماني، دور المجموعات، متصدرًا على حساب إنتر ميلان الإيطالي، بعدما تفوق (2-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، فيما هبط برشلونة الإسباني إلى الدوري الأوروبي، رغم الفوز خارج أرضه (4-2) أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

واصطحب بايرن ميونيخ، منافسه إنتر، إلى دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ يتفوق على إنتر في دوري أبطال أوروبا

واستطاع النجم الفرنسي بنجامين بافارد، تسجيل أول أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

إنتر حاول جاهدًا في الشوط الثاني، تعديل الكفة أمام بايرن ميونيخ، قبل أن يحرز الكاميروني شوبو موتينج، هدف أصحاب الأرض، الثاني، في الدقيقة 72، إثر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد النادي البافاري إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بـ6 انتصارات، دون تعادل أو هزيمة، فيما بقي إنتر وصيفًا بـ10 نقاط.

برشلونة ينتصر.. ويهبط إلى الدوري الأوروبي

تمكن برشلونة من حفظ ماء الوجه، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، بعدما تغلب على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وهز النجم الإسباني ماركوس ألونسو، سريعًا، شباك فيكتوريا بلزن، بهدف في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف مواطنه فيران توريس، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص أصحاب الأرض، الفارق، بهدف في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، بواسطة توماس تشوري، ثم عاد فيران توريس مجددًا إلى تعزيز تقدم برشلونة، بهدف ثالث في الدقيقة 54، قبل أن يختتم بابلو توري، الرباعية، في الدقيقة 75.

وينتقل برشلونة إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، للعام الثاني على التوالي، بعدما اكتفى بجمع 7 نقاط، فيما أنهى فيكتوريا بلزن المشاركة الأوروبية، دون أي نقطة.