رينارد يتوقع: السنغال في المربع الذهبي.. والسعودية إلى ثمن نهائي كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة



توقع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل المنتخب السنغالي إلى دور نصف النهائي في منافسات كأس العالم في قطر 2022، إلى جانب تجاوز السعودية والمغرب، دور المجموعات.

كأس العالم 2022، يشهد مشاركة 32 منتخبًا، منها 5 عربية، هي تونس، قطر، السعودية، المغرب والسعودية.

وأشار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الكأس القطرية، إلى ثقته في قدرة المنتخب السعودي الذي يشرف على قيادته منذ 2019، على تجاوز دور المجموعات، متوقعًا تأهل الأخضر في الوصافة، خلف الأرجنتين، مع إقصاء بولندا والمكسيك.

وأكد أن منتخب السنغال مرشح للوصول إلى دور نصف النهائي، قبل الخروج على يد البرازيل، إذ ذهب بتوقعاته إلى قدرة رفاق ساديو ماني على تخطي عقبة الأرجنتين في دور الثمانية.

أما المغرب، يرى رينارد أن المنتخب الشمال أفريقي قد يصل إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم، على أن يودع المونديال أمام ألمانيا.

وعن البطل، يعتقد هيرفي رينارد أن منتخب فرنسا سيتفوق على البرازيل في نهائي كأس العالم 2022.