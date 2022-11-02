"بفضل صلاح".. ليفربول يفوز على نابولي في دوري الأبطال ويصعد وصيفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق ليفربول فوزًا في الوقت القاتل على نابولي بهدفين نظيفين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل محمد صلاح هدف التقدم في الدقيقة 86 من عمر اللقاء بعد متابعته لكرة داخل منطقة الجزاء، فيما أضاف نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 96.

وشهد اللقاء إلغاء الحكم هدفًا لنابولي بداعي التسلل، سجله أوست جارد الذي قابل كرة عرضية برأسه وضعها في الشباك في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 15 محتلًا المركز الثاني، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع نابولي المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

وبذلك صعد نابولي وليفربول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي لقاء آخر في نفس المجموع فاز أياكس على رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات نفس الجولة، واحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط ليتجه إلى الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فان ديك - كوناتي - تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو - ميلنر - تياجو

خط الهجوم: جونز - صلاح - فيرمينو

ملخص اللقاء..

جاءت أول كرة خطر في اللقاء من صلاح الذي مرر كرة بينية رائعة إلى جونز داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة يسارية ولكن علت العارضة بقليل في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

في الدقيقة 7 جاءت تسديدة لنابولي عن طريق كفارا من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن مرمى ليفربول إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 30 صلاح انطلق تجاه المرمى ومرر كرة بينية داخل المنطقة ليقابلها تياجو بتسديدة مقوسة ولكن الحارس ميريت يتصدى لها ببراعة.

وألغى الحكم الهدف الذي سجله نابولي في المباراة عن طريق أوست جارد الذي قابل كرة عرضية برأسه وضعها في الشباك في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

في الدقيقة 71 لوبوتكا يسدد لنابولي من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس أليسون.

وسجل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء بعد متابعته لكرة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 96 من عمر المباراة سجل نونيز الهدف الثاني.