الامارات | المنتخب يخسر ضربة البداية أمام البرازيل في مونديال البادل تنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للبادل تنس، أول من أمس، أولى مبارياته في بطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي 2022»، أمام نظيره البرازيلي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة، بعدما فاز عليه بثلاث مجموعات دون مقابل، وبنتيجة 6-2 و6-1، 6-صفر و6-1 ثم 6-صفر و6-صفر.

ولحساب المجموعة نفسها استطاع المنتخب التشيلي عبور نظيره الإكوادوري بسهولة، حيث فاز في المباراة الأولى 6-3 و6-1، وفي الثانية 6-صفر و6-2، وفي الثالثة 6-4 و6-1.

ويلتقي اليوم منتخب الإمارات مع إكوادور، فيما يخوض منتخب السيدات مباراة صعبة ضد فرنسا.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، أن بطولة العالم للبادل تنس برهنت على ما تملكه دبي من أفضل وأحدث الملاعب في العالم، كما عززت البطولة مكانة الدولة في هذه الرياضة، وقدرتها على تنظيم أهم وأقوى البطولات العالمية، بفضل الخبرات التنظيمية الوطنية التي تملكها دبي.

ووجّه مطر الطاير الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، لرعاية سموه لبطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي 2022».

وقال في تصريحات صحافيه: «بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود اتحاد البادل، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حققت رياضة البادل تطوراً كبيراً على مستوى دولة الإمارات والخليج والعالم، ونحن سعداء في مجلس دبي الرياضي بأن نكون داعمين لاتحاد الإمارات للبادل لتنظيم هذا الحدث وإخراجه بأفضل صورة».

وأشار: «نحن على ثقة بأن البطولة الحالية ستكون الأنجح في تاريخ بطولات العالم للبادل، وأن الأيام الستة المقررة للمنافسات التي ستقام في ملعب سوق دبي الحرة للتنس، بمشاركة نخبة المنتخبات وأقوى اللاعبين، ستكون حافلة بأروع فنون لعبة البادل، بفضل جاذبية المكان، وتوفير جميع مستلزمات التنظيم، كما سينقل الإعلام للعالم أجمل الصور عن دولة الإمارات، وروعة المنشآت الرياضية والسياحية، والتخطيط العمراني لمدينة دبي لكي يكتمل المشهد العام للحدث بلقطات من قوة المنافسات وجمال المكان».

وتقام منافسات البطولة على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى الخامس من الشهر الجاري، وتضم 17 منتخباً للسيدات، و17 منتخباً للرجال.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة انطلاقة قوية لمنتخبي إسبانيا والأرجنتين في منافسات الرجال والسيدات.

فقد تصدر المنتخبان الإسباني والبرتغالي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (ثلاث نقاط)،

بينما تصدرت الأرجنتين وإيطاليا المجموعة الثانية، وفي المجموعة الرابعة تصدر منتخبا فرنسا وباراغواي جدول الترتيب بنهاية الجولة الأولى.

كما واصلت إسبانيا المصنفة الأولى عالمياً تقديم عروضها القوية في منافسات السيدات بفوزها في الجولة الأولى على أميركا (3-صفر).

نتائج اليوم الأول

رجالالمجموعة 1

إسبانيا - أوراغواي 3-صفر

بريطانيا - البرتغال صفر-3

المجموعة 2

الأرجنتين - بلجيكا 3-صفر

إيطاليا - هولندا 2-1

المجموعة 3

البرازيل - الإمارات 3-صفر

تشيلي - إكوادور 3-صفر

المجموعة 4

باراغواي - قطر 3-صفر

فرنسا - المكسيك 3-صفر

السيدات

المجموعة 1

إسبانيا - الولايات المتحدة 3-صفر

ألمانيا - تشيلي 2-1

المجموعة 2

بلجيكا - اليابان 3-صفر

الأرجنتين - أوراغواي 3-صفر

المجموعة 3

إيطاليا - هولندا 3-صفر

المكسيك - البرتغال 3-صفر

المجموعة 4

فرنسا - السويد 1-2

باراغواي - الإمارات 3-صفر