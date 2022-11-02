الامارات | منتخب الشاطئية يبهر «القارات» برقصة إسبانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطا منتخب الكرة الشاطئية خطوة واسعة نحو بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري.

ونجح منتخب الكرة الشاطئية في تخطي عقبة منتخب إسبانيا القوي بالفوز عليه 4-3 في المباراة الافتتاحية له بالبطولة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، إذ تقدم للأبيض أحمد بشر وتعادل بعدها أوليفر سنتياغو لإسبانيا، ولكن المنتخب نجح بعد ذلك في استعادة تقدمه عن طريق راشد حسن، ثم سجل هيثم الكعبي هدفاً بالخطأ في مرماه منح الإسبان التعادل. ومع الشوط الثاني، واصل الأبيض ضغطه الهجومي للتقدم من جديد وأسفرت جهوده عن وقوع لاعب إسبانيا جوسيه أرماس في المحظور، بتسجيل هدف في مرمى منتخب بلاده. ولكن الإسبان لم يستسلموا للنتيجة وتحقق لهم التعادل مرة أخرى عن طريق ديفيد نافارو، قبل أن يتمكن المنتخب الوطني من تسجيل هدف الفوز عبر حارس المرمى محمد بحري من تسديدة قوية. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني عند الـ6:45 من مساء اليوم مع نظيره السعودي في مباراة سيضمن الفوز للفريق الإماراتي التأهل للدور نصف النهائي، دون النظر لنتيجة مباراته يوم الخميس ضد البرازيل. من جهته، أعرب مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، الإسباني فيكتور فاسكيس، عن ارتياحه للنتيجة التي خرج بها المنتخب الوطني أمام إسبانيا، وقال في تصريحات صحافية: «لم تكن المواجهة سهلة لاعتبارات عدة أبرزها أنها المباراة الافتتاحية في البطولة، وكل فريقه كان يهمه أن يُحقق الفوز في الافتتاح ليقطع خطوة مهمة للتأهل وهذا ما زاد من صعوبة المواجهة».

وأضاف: «صحيح أن الفوز كان مهماً بالنسبة لنا لكن هذا لا يعني أننا ضمنا التأهل لأن هناك مباراتين متبقيتين لنا، ولابد من تحقيق نتائج إيجابية فيهما، أنا أؤمن بفريقي وبقدرته على الوصول لأبعد نقطة في البطولة». وكانت اليابان قد استهلت مشوارها بالفوز على أميركا 3-1. وفي شأن متعلق ببطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»، استضاف مجلس دبي الرياضي قادة المنتخبات المشاركة في البطولة بجوار أحد المعالم السياحية المميزة لمدينة دبي، لالتقاط الصور التذكارية، السنوية وجاءت هذا العام من أعلى برج «ذا فيو النخلة» الذي يبرز جزيرة النخلة بأكملها ويمثل معلماً سياحياً رائعاً، وتم نشر الصورة في وكالات الأنباء العالمية. كما التقى فريق اللجنة المنظمة من مجلس دبي الرياضي، وفريق الـ«فيفا»، في مباراة ودية استعراضية، إذ تمكن فريق المجلس من هزيمة فريق الـ«فيفا» بقيادة المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية بالـ«فيفا» جوان كوسكو، بنتيجة 7-1.