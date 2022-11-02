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الامارات | كاميرون ينضم إلى قائمة المشاركين في «تنس مبادلة»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي عن مشاركة كاميرون نوري، لاعب التنس المصنف أولاً في بريطانيا، في الدورة الـ14 من البطولة، حيث ستُقام في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد في أبوظبي من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل، وبذلك يكون كاميرون الاسم السابع ضمن قائمة النجوم المشاركين في دورة هذا العام بعد أن بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2022 في وقت سابق. من جهته، قال كاميرون نوري في تصريحات صحافية: «إنها المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة المشاركة ببطولة في أبوظبي، وكلي ثقة بأنّها ستكون تجربةً لا تُنسى. وأتطلّع للقاء المعجبين هنا ومواجهة نخبة من أبرز الأسماء في التنس، وبالطبع قضاء وقتٍ ممتع في العاصمة الإماراتية».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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