الامارات | مزاد في دبي على قميص بنزيمة.. قاد به ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي نخبة نجوم العالم في كرة القدم للمشاركة في مبادرة خيرية تنظمها (مؤسسة أمساك الدولية)، التي يترأسها النجم الدولي السنغالي مامادو ساكو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع «نور دبي» عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي يخصص عائدها لمساعدة الأطفال الأيتام.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «تتضمن المبادرة فعاليات مختلفة تتصدرها إقامة مباراة كرة قدم خيرية بنادي النصر في 16 نوفمبر الجاري، يشارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم العالميين يتقدمهم السنغالي مامادو ساكو، والمغربي المهدي بن عطية».

وأضاف: «كما يشارك في مباراة النجوم أيضاً باكاري سانيا، والبلجيكي كريستيان بينتيكي».

وتابع البيان: «سيتم طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأشهر لاعبي كرة القدم الدوليين من أصحاب الإنجازات الرياضية الذين وقعوا عليها وأهدوها للمبادرة».

وأكمل: «من أبرز اللاعبين الذين سيعرضون مقتنياتهم اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لسنة 2022، والذي سيقدم قميصه الذي حقق به لقب بطولة أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد، كما سيقدم نجوم آخرون مقتنيات لهم، وهم: البرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي تيري هنري، وساديو ماني، ومحمد صلاح، وباول بوغبا، وكليان مبابي».

وختم: «عقب انتهاء المزاد الخيري سيتم إقامة حفل خيري يحييه المطرب المغربي سعد المجرد، كما سيقدم الفرنسي سيان جارنير بطل العالم في كرة القدم الاستعراضية (فري ستايل) فقرة استعراضية بكرة القدم، ويشارك في الحفل أيضاً الرسام العالمي السنغالي بوبو نيانغ».