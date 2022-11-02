الامارات | «كونغرس الاتحاد الدولي للجوجيتسو» يُعقد اليوم في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد الاتحاد الدولي للجوجيتسو جمعية عمومية، مساء اليوم، في أبوظبي، برئاسة بانايوتوس ثيودوروبوليس، وحضور ممثلي أكثر من 70 دولة حول العالم بفندق ريكسوس مارينا، لمناقشة مستقبل رياضة الجوجيتسو، وأهم الملفات المتعلقة بنشر وتطوير اللعبة، والنظر في ضم الأعضاء الجدد الراغبين في الدخول تحت مظلة الاتحاد الدولي، الذين تتوافر فيهم كل الشروط.

وذكر بيان صحافي: «يستعرض الاجتماع أيضاً تقريراً عن كل الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية التي تم تنظيمها في المرحلة الأخيرة، والتوصيات الفنية في الملفات ذات الصلة التي يمكن أن تسهم في تطوير اللعبة من أجل التصويت على المناسب منها لإقرارها».

من جانبه، قال الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، فهد علي، إن كونغرس الاتحاد الدولي الذي ينعقد على هامش بطولة العالم، ستكون له انعكاسات مهمة على مسيرة تطور وانتشار اللعبة.

من ناحية أخرى، وضع المنتخب الوطني الأول، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، اللمسات الأخيرة على استعداداته للمشاركة في بطولة العالم خلال الأيام المقبلة. وخضع بعد ظهر أمس لإجراءات الوزن الرسمية، حيث اجتازها اللاعبون واللاعبات بنجاح.