الامارات | «تحدي دبي للدراجات الهوائية» ينطلق الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي لانطلاق «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية مجموعة «دي بي ورلد» في دورته الثالثة، الأحد المقبل، وهو أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، حيث يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة، الذين سيخوضون تجربة مميزة للسباق بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، ومن أهمها متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.

وذكر بيان صحافي: «يمكن للدرّاجين الذين يبحثون عن الترفيه أو التحدي الاختيار بين مسارين، الأول بطول 12 كلم على شارع الشيخ زايد، وهو مناسب للدرّاجين أصحاب الخبرة، والمسار الثاني بطول 4 كلم على «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، وهو مخصص للعائلات والأطفال».

يذكر أن دورة العام الماضي من «تحدي دبي للدراجات الهوائية» شهد مشاركة 33 ألف درّاج من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، مؤكدين على التزامهم بتحقيق أهداف التحدي 30×30، وذلك للارتقاء بأسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً.

مسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كلم

صُمم هذا المسار للدرّاجين المحترفين، حيث يتميز بمستوياته المتفاوتة التي تمثل تحدياً للمشاركين. وسينطلق الدرّاجون على هذا المسار في تمام الساعة 5:00 فجراً من خمس بوابات انطلاق مختلفة بالقرب من متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، ومنطقة الخليج التجاري، والمستوى السفلي من «مركز دبي المالي العالمي».

المسار العائلي في وسط دبي

صُمم المسار العائلي ليناسب جميع الدرّاجين، وستكون بداية الانطلاق في تمام الساعة 5:00 فجراً من «دبي مول»، مروراً بـ«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، وبالقرب من «دبي أوبرا» و«برج خليفة».

يمكن للدرّاجين الاختيار بين مسارين، الأول بطول 12 كلم على شارع الشيخ زايد، والثاني بطول 4 كلم مخصص للعائلات والأطفال في وسط مدينة دبي.