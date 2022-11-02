الامارات | الرمس يعيد سيرجيو إلى الملاعب الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الرمس عن التعاقد مع المدرب البرازيلي سيرجيو ألكسندر لقيادة الفريق الأول للنادي في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب التونسي عبدالحليمي الوريمي، الذي تمت اقالته أخيراً لتراجع نتائج الفريق في الجولات الماضية.

وشهد مراسم توقيع العقد مشرف الفريق الأول جاسم كاسنين ومدير الفريق اللاعب الدولي السابق علي ربيع.

وسبق للمدرب سيرجيو أن عمل مدرباً للكثير من الأندية الإماراتية، منها دبا الحصن والفجيرة والعربي والعروبة والشعب وخورفكان، ويُعد أقدم مدرب عمل مع الفريق الأول في دورينا منذ مطلع الألفية الحالية، وغاب عن الملاعب الإماراتية في آخر أربعة مواسم، وأسهم تعاقد الرمس مع سيرجيو بعودة المدرب البرازيلي لدوري الدرجة الأولى، بعد أن خلت المنطقة الفنية من المدربين البرازيليين في آخر ثلاث جولات، بعد إقالة «غلف اف سي» لمدربه السابق ويحتل الرمس المركز 12 برصيد ثماني نقاط وتنتظره مباراة مهمة مع الذيد السبت المقبل.