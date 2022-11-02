الامارات | «إي أف أباهي» يتألق في السباق الأول للخيول العربية في الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار، أول من أمس، على أول سباقات الخيول العربية بمنطقة الظفرة في مدينة زايد وسط منافسة قوية أقيمت على ثلاثة أشواط بميدان المدينة وبتنظيم نادي ليوا الرياضي، وهو السباق الأول الذي يأتي ضمن 10 سباقات مختلفة يعتزم النادي تنظيمها حتى نهاية مارس المقبل الموسم الجاري.

وجاءت نتائج الشوط الأول ومسافته 1700 متر بحلول «إي أف أباهي» في المركز الأول في حين حقق المركز الثاني الحصان «زينهم» وجاءت الفرس «بيان» ثالثة.

وفي ثاني أشواط المنافسة ومسافته 1400 متر حل في المركز الأول «إف» العريق وثانياً «إف كراس» وثالثاً «مكتوب»، وفي الشوط الثالث 1400 متر حل في المركز الأول «إس غازي» وثانياً «إس ربان» وثالثاً «سطام الوثبة».