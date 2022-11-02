الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعاد

تحدث الجهاز الفني مع لاعب شاب شارك أساسياً في بداية موسم دوري المحترفين للمرة الأولى، ثم تم استبعاده لتراجع مستواه، وتفهم اللاعب وجهة نظر المدرب بعدما كان قد عبّر عن غضبه من عدم مشاركته في المباريات.

زيارة

تساءل مراقبون عن سر زيارة المدرب الأجنبي لأحد أندية دوري المحترفين في هذا التوقيت، رغم تأكيد إدارة النادي باستمرار المدرب الحالي على رأس عمله، بعدما تردّد أن إدارة النادي استغنت عن خدماته.

تخفيض

يعاني نادي يلعب في الدرجة الأولى لكرة القدم، وملعبه تحت الصيانة، عدم تعاون الأندية الأخرى بالسماح له بخوض مبارياته الرسمية، وارتفاع أسعار الرسوم في ملاعب أخرى، مطالباً بتخفيض الأسعار.