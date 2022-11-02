الامارات | الحمادي والمهري: شعور رائع اختيارنا لأكبر حدث رياضي في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف الحكمان المساعدان محمد الحمادي وحسن المهري، خلال مقابلة مع موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مشاركتهما في إدارة مباريات كأس العالم 2022 المقامة في قطر شعور رائع.

وقال الحمادي إنه «شعور رائع أن يتم اختيارك لأكبر حدث رياضي في العالم، وذلك بعد بذل جهد كبير، وهذا يجعل سنوات التضحية في العمل والوقت الذي أمضيته بعيداً عن عائلتي يستحق كل هذا العناء».

من جانبه، قال حسن المهري «شعور رائع أن أمثل بلدي والاتحاد الآسيوي في أكبر حدث كروي في العالم. هذه هي حصيلة سنوات من الجهد الذي توّج أولاً بالمشاركة في التحكيم خلال نهائيات كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات، والآن مرة أخرى في كأس العالم 2022».

وبشأن رأيهما من أن اختيار العدد الأكبر للحكام في كأس العالم 2022 من آسيا، أكد الحمادي «بالطبع، البطولات الآسيوية قوية للغاية، وأعتقد أن ورشات العمل والندوات والدورات التدريبية العديدة هذا العام كانت مُفيدة في تطوير الجوانب الفنية للحكام الآسيويين».

وعن الاستعدادات لكأس العالم 2022 أوضح الحمادي «بالنسبة لي، من خلال التحضير البدني، وقراءة قوانين اللعبة وتعديلاتها الجديدة، ومشاهدة الحالات المثيرة للجدل في اللعبة حول العالم، والاستفادة من نقاط التعلم». في حين أكد المهري أن «الاستعدادات لم تبدأ بإعلان قائمة الحكام، بل كانت من خلال رحلة طويلة على مدار السنوات الماضية، والخبرة المكتسبة في البطولات الآسيوية والدولية والمحلية. وهذا يشمل التحضير على المستويات البدنية والذهنية والنفسية والفنية لضمان تمثيل آسيا بشكل جيد في هذا الحدث الكروي الأهم». وعن النصيحة التي يقدمانها للحكام الجدد أكد الحمادي أنه بالنسبة له من المؤكد أن النصيحة الأهم تكون حول الاهتمام بقوانين اللعبة، والاستماع إلى الشبكة المتميزة من محاضري الاتحاد الآسيوي المتميزين، والاستمرار في تقديم أفضل ما لديكم في الجوانب البدنية.

فيما قال المهري إنه يتمنّى ويتوقع من زملائه الحكام مواصلة العمل الجاد وتقدير شرف تمثيل آسيا في جميع الأحداث والمباريات.