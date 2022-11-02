شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 1/ 11/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 1 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، منها كولر يعلن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الداخلية غدًا.. وعبد المنعم يغادر المستشفى.

كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية.. عودة أيمن أشرف لتعويض عبد المنعم

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يكشف تفاصيل إصابات السولية والشحات ومعلول و"برد" كولر

قال مسئولو النادي الأهلي إن المدير الفني للفريق مارسيل كولر، غاب عن المران الجماعي للفريق اليوم؛ بسبب تعرضه لنزلة برد، وشددوا على أن ثنائي الفريق ، على معلول وحسين الشحات غاب أيضا عن المشاركة في فقرات المران الجماعي بسبب تعرضهما لنزلة برد.

محمد عبد المنعم يغادر المستشفى بعد جراحة الأنف.. وطبيب الأهلى يطمئن عليه

يغادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المستشفى اليوم، بعد جراحة «إصلاح إعوجاج وكسر في الأنف» التي أجراها أمس تحت إشراف استاذ جراحة الوجه والفكين.

كولر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعبا من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلى يجدد عقد محمد مجدي لاعب فريق القوى

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد محمد مجدي حمزة، لاعب الفريق الأول لألعاب القوى بالنادي، ليدافع عن ألوان الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية

واصل الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة فى أطار الاستعداد لمواجهة الداخلية، حيث أدى اللاعبون جلسة تدريبات بدنية في «الجيم» تحت إشراف أندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق استمرت لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

الأهلي يعلن تجديد عقد عمر بدير لاعب الطاولة لمدة 4 مواسم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عمر بدير، لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.