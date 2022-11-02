شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم تستضيف بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم الفترة من 10 وحتى 15 ديسمبر المقبل موعدا لبطولة الجمهورية لمواليد 2008 باستاد الفيوم.

كما حدد مسئولو اتحاد الملاكمة يوم 23 نوفمبر الحالى موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2007 على أن تستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر ببورفؤاد.

كما تم تحديد يوم 29 نوفمبر موعدًا لانطلاق بطولة الجمهورية للمدارس للموسم 2022/2023 لتستمر حتى يوم 8 ديسمبر المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وكان مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم قرروا بدء نشاط الموسم الجديد يوم 29 أكتوبر الماضى ببطولة الجمهورية للسيدات التى ستقام فى الإسماعيلية وتستمر حتى يوم 3 نوفمبر الحالى، ومن المقرر أن تقام بطولة الجمهورية للناشئات خلال الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر بمركز شباب المعادى.

وحققت رياضة الملاكمة مؤخرا ببطولة أفريقيا بموزمبيق 3 ميداليات بواقع ذهبية و3 فضيات، وتوج يسرى رزق بطل الملاكمة بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراج بنتيجة 5/0 فى نهائى البطولة.

ونجح يسرى رزق فى التأهل إلى النهائى أمس، فى وزن +92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص. بينما اكتفى عمر عبد العزيز بالميدالية البرونزية فى وزن 76 كجم، وخسر عبد الرحمن عرابى من بطل كوت ديفوار فى وزن 80 كجم، ومحمد إبراهيم السلاموني فى 92 كجم واكتفى بالبرونزية أيضا.