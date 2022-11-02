شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو: الفوز على سيراميكا مهم قبل توقف الدورى وهدفنا المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر كريم بامبو، لاعب البنك الأهلى، عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأكد بامبو خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "on time sports 1" أن هدف البنك الأهلى التواجد في المربع الذهبى، مشيراً إلى أنه أمامهم فترة توقف 23 يوماً، وكان لا بد من تحقيق الفوز قبلها حتى يدخلوها بمعنويات مرتفعة.

وتابع بامبو: "مباراة سيراميكا كانت مهمة بالنسبة لنا، وفي كرة الهدف الملغي كنت أتمنى أن يسجل ناصر منسي في لقاء اليوم، لأنه يواجه سوء توفيق، وهذه الجماعية والروح العالية هي أهم ما يميز فريق البنك الأهلي".

وحصل كريم بامبو على لقب رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا عقب تمكنه من إحراز هدف والمساهمة في حصد فريقه لأول ثلاث نقاط ببطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وحقق فريق البنك الأهلى الفوز الأول له ببطولة الدورى على نظيره سيراميكا بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد هانى مدافع فريق سيراميكا في الدقيقة الثانية بالخطأ فى مرماه ثم أضاف كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 26، وأحراز الإيفوارى رزاق سيسية بالهدف الثالث بالدقيقة 56، بينما قلص الفارق لفريق سيراميكا اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 65 .