شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 1 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 / 11 / 2022 فى مقدمتها، البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك، وأمين للداخلية والأهلي.

البنا حكماً لمباراة إنبي والزمالك وأمين للداخلية والأهلي

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة إنبي و الداخلية ، بينما يدير الحكم أمين عمر مباراة الداخلية و الأهلي ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

منتخب مصر يكتفي بودية واحدة أمام بلجيكا فى معسكر نوفمبر بالكويت

إكتفى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على خوض ودية واحدة يوم 18 نوفمبر أمام منتخب بلجيكا ، بالكويت في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية.. عودة أيمن أشرف لتعويض عبد المنعم

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يتحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، على تحمل تكلفة طيران حكام الدوري الممتاز إلى أسوان لإدارة مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة .