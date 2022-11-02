أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، منتخب مصر يكتفى بودية واحدة أمام بلجيكا فى معسكر نوفمبر بالكويت.

منتخب مصر يكتفي بودية واحدة أمام بلجيكا فى معسكر نوفمبر بالكويت

إكتفى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على خوض ودية واحدة يوم 18 نوفمبر أمام منتخب بلجيكا ، بالكويت في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية.. عودة أيمن أشرف لتعويض عبد المنعم

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. تفاصيل معسكر منتخب مصر في نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب على فترتين على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري. أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كولر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعبا من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يتحمل تكلفة طيران الحكام إلى أسوان

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، على تحمل تكلفة طيران حكام الدوري الممتاز إلى أسوان لإدارة مباريات الدوري خلال الفترة المقبلة .