شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 1/ 11/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، الموافق 1/ 11/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، استبعاد إمام عاشور وضم سكر لقائمة مواجهة إنبى، شباب فاركو يهزم الزمالك بسداسية دون رد فى دوري الجمهورية.

فيريرا يستبعد إمام عاشور ويضم سكر لقائمة الزمالك فى لقاء إنبى

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

البنا حكماً لمباراة إنبي و الزمالك و أمين للداخلية و الأهلي

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة إنبي و الزمالك ، بينما يدير الحكم أمين عمر مباراة الداخلية و الأهلي ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى بالدورى غدًا

يخوض فريق الزمالك مباراة هامة عندما يلتقى مع نظيره إنبى في السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

شباب فاركو يهزم الزمالك بسداسية دون رد فى دوري الجمهورية

نجح فريق الشباب بنادى فاركو مواليد 2001 بقيادة هانى سامى في تحقيق فوز كبير على نظيره فريق الزمالك بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الجمهورية.

انبي يدعم كشري قبل مواجهة الزمالك ويرفض حساب القطعة