شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. أتليتكو مدريد يتزيل المجموعة الثانية وليفركوزن فى الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة بورتو فى مواجهة أتليتكو مدريد بتفوق الفريق البرتغالي 2/1، فى الجولة السادسة والأخيرة، من منافسات دوري أبطال أوروبا، ليحقق أتليتكو مدريد أسوء إنطلاقة له فى دوري الأبطال عقب تاريخه.

حيث أنه لم يكتفي بالتعادل أمام ليفركوزن فى لقاء الجولة الخامسة 2/2 والخروج من صراع التأهل لدوري الأبطال، بل خرج الفريق خالى اليدين ولن يشارك فى الدوري الأوروبي.

ويبدو أن أتليتكو مدريد مقبل على موسم كارثي، خاصة أن الفريق خسر آخر مباراة أيضًا أمام قادش فى الدوري الإسباني، ليبتعد الفريق بشكل كبير عن مزاحمة برشلونة وريال مدريد فى صراع الصدارة والمنافسة، كما حقق الفريق رقمًا سلبيًا آخر بعدم الفوز فى آخر 3 مباريات.



سيميوني فى موقف محرج أمام الجماهير

وأصبح المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني فى موقف محرج للغاية مع فريق أتليتكو مدريد بعد الخسارة اليوم، خاصة أن الجماهير لم تعتاد على هذل الشكل المؤسف للفريق، الشئ الذي قد يفتح الباب أمام رحيل المدرب، والذي يعد أقدم مدرب يتولى قيادة فنية لفريق.



سيميوني يعرب عن حزنه بعد الخسارة

ومن جانبه أعرب المدري أسفه الشديد لتكرار السقوط مرة أخري، واصفًا ما يحدث فى الفريق بالشئ المؤلم، ولكن أكد أنه حريصًا للغاية على العودة للطريق الصحيح للفريق خلال الفترة المقبلة وتدارك الأمور فى الصعيد المحلي، حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم.