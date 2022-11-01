شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توني كروس: أريد الاعتزال بقميص ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد لكرة القدم، أنه هادئ حيال مفاوضاته مع ناديه الإسباني بشأن تجديد عقده العام المقبل.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وتناولت تقارير صحفية عدة خياراته للمستقبل.

ويخطط لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما لإنهاء مسيرته مع ريال مدريد ويبدو سعيدا بالانتظار حتى عام 2023 لبدء مفاوضات تجديد عقده.

وقال كروس قبل مباراة فريقه أمام سيلتك الأسكتلندي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء: أنا في حالة بدنية جيدة والأمور تسير على ما يرام في الملعب، أنا سعيد وهادئ جدا في الوقت الحالي وأشعر بالارتياح، رأيت ما يكتب عن الأمر في الصحف ولا أعرف كيف ستسير الأمور معي.

وأوضح: خلال فترة الاستراحة (في كأس العالم) سأفكر في الأمور وبعدها سأقرر، لن أذهب إلى أي مكان، سأعتزل هنا، الأمر الوحيد الذي لا أعرفه هو متى سيحدث ذلك.

وانتقل كروس من بايرن ميونخ لريال مدريد صيف عام 2014 مقابل 25 مليون يورو فقط وينتهي عقده صيف عام 2023، لكن إدارة الفريق تريد تجديد عقد اللاعب الألماني المخضرم.

اتهام جديد لـ أنشيلوتى بعد مباراة الريال وجيرونا

ويواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اتهامًا جديدًا بعد مباراة الملكي ضد جيرونا والتي جمعت الطرفين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وإنتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني.

كان كارلو أنشيلوتي قد إنتقد قرار حكم مباراة الريال ضد جيرونا، بعد أن منح ركلة جزاء للضيوف في المباراة، قائًلا: "هدف جيرونا جاء من ركلة جزاء اخترعها حكم المباراة على ماركو أسينسيو".

وعقب هذة التصريحات، قامت لجنة الحكام بكتابة شكوي رسمية ضد مدرب الريال، بسبب تصريحاته الأخيرة.

ونقلت لجنة النزاهة شكوى الحكام إلى لجنة المسابقات التي ستجتمع غدًا الأربعاء، لتحليل التصريحات واتخاذ قرار ضد المدرب الإيطالي.