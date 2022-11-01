«نيولوك مستفز».. وسائل إعلام تكشف سبب استبعاد إمام عاشور من مواجهة الزمالك وإنبي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أسباب استبعاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قائمة الفريق استعداداً لمواجهة إنبي المقرر لها غدا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن قرار استبعاد إمام عاشور جاء تأديبيًا من قبل المدرب البرتغالي، جيسفالدو فيريرا، ردا على حالة الاستهتار التي انتابت اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقال المصدر إن صورة ظهور اللاعب بـ "نيولوك" جديد وتغيير لون شعره، أثار استفزاز المدير الفني، خاصة أنه طالبه بالتركيز داخل الملعب والابتعاد عن السوشيال ميديا، وإثارة الجماهير.

وأكد المصدر أن اللاعب تواجد اليوم في المران بالشكل الجديد، وقام المدير الفني البرتغالي باستبعاده من القائمة التي تم إعلانها، مع التزام اللاعب بهذا القرار.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك قد أعلن عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأربعاء، وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.