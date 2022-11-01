شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 يقدم العزاء لعمر سيد معوض فى وفاة جدته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني ولاعبي منتخب 2006 على تقديم واجب العزاء لعمر سيد معوض في وفاة جدته اليوم الثلاثاء،كما نعى عدد من نجوم الكرة المصرية، وفاة والدة سيد معوض لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والتي توفيت صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وحرص كل من: أحمد حسن، عمرو السولية، أكرم توفيق، وائل جمعة، حسام غالي وسعد سمير، بالإضافة إلى أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، على المشاركة في نعي والدة سيد معوض عبر حساباتهم الشخصية على تويتر وإنستجرام.

واختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 استعداداته لمواجهة الجزائر الودية المقرر لها غدا الأربعاء، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن المعسكر الاعدادي لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الليبي 8 نوفمبر، قبل مواجهة المنتخب التونسي 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المغربي 14 نوفمبر.

وتضم القائمة 25 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبدالمنعم وعمرو محمد وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وتيبو غبريال.

خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان عبدالفتاح وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض.

وخط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.