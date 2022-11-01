شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: بدايتنا في الدوري صعبة .. وسنقاتل على كل نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود، بحصول الفريق على نقطة في مباراة اليوم الثلاثاء، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليخطف الحرس أول نقطة له في مسابقة الدوري.

وقال أيوب خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "أول نقطة لنا في الدوري، كنا نطمع في الـ 3نقاط، درسنا سموحة بشكل جيد وحفظنا اللاعبين نقاط قوة وضعف الخصم، الشوط الثاني كان أفضل بكثير، ولكن أنا راض اليوم بالنقطة وفقًا لسير اللقاء".

وأضاف: "بدايتنا في الدوري صعبة جدًا أمام فرق كبيرة، ولكن نقطة اليوم سنبني عليها، لدينا لاعبين خبراتهم قليلة، ولكن من مباراة لأخرى الأداء يتحسن ".

وتابع: "أشكر اللاعبين على ما قدموه، الجميع يُقاتل في كل مباراة وينقصنا توفيق ربنا، هدفنا هو البقاء في الدوري ولدينا هدف استثماري لتعظيم موارد النادي".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب مع نظيره سموحة، سلبياً بدون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يهذة النتيجة تجمد رصيد سموحة عند نقطتين في المركز الـ١٣، بينما حرس الحدود في الـ١٦ برصيد نقطة وحيدة فقط ، بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، احمد حكم،احمد شوشه،شريف رضا، خط الوسط: محمد نادي،احمد مصطفى،حسين فيصل،دوكو دودو، خط الهجوم: صديق اوجولا، بنجامين بواتينج.