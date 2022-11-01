شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: إمكانيات البنك تؤهله للمنافسة على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر كريم حسن شحاتة مدير الكرة بالبنك الأهلى عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أكد جلال خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "on time sports 1" "ليس عيباً أن ينافس البنك الأهلى على الدورى مع احترامه للأهلى والزمالك لافتاً إلى أنه فريقه يملك من الإمكانيات والقدرات التي تؤهله إلى ذلك".

تابع مدير الكرة بالبنك الأهلى:" ليس هناك مانعاً لو امتلكنا الطموح والإرادة أن ندخل كل مباراة بغرض الفوز وبالتالي نستطيع المنافسة على لقب الدورى المصرى الممتاز ".

وحقق فريق البنك الاهلى الفوز الأول له ببطولة الدورى على نظيره سيراميكا بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد هانى مدافع فريق سيراميكا في الدقيقة الثانية بالخطأ في مرماه ثم أضاف كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 26 و أحراز الايفوارى رزاق سيسية بالهدف الثالث بالدقيقة 56 بينما قلص الفارق لفريق سيراميكا اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 65 .