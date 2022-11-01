شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البنك الأهلى: أول تعادلين أجبرونا على تصحيح الوضع أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أكد جلال خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "on time sports 1" أنه أخذ الأمور على محمل الجد قبل مباراة سيراميكا لافتاً إلى أن التعادل في الجولتين الأولى والثانية من الدورى العام أجبره على تصحيح المسار وتغيير الوضع والفوز على سيراميكا.

وكشف المدير الفني لفريق البنك الأهلى أنه نجح في غلق مفاتيح لعب نادى سيراميكا في الخط الأمامى المتمثلة في محمد إبراهيم وجون إيبوكا وأحمد ياسر ريان فضلاً عن منحه التعليمات لمهاجميه باستغلال المساحات.

وحقق فريق البنك الاهلى الفوز الأول له ببطولة الدورى على نظيره سيراميكا بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد هانى مدافع فريق سيراميكا في الدقيقة الثانية بالخطأ في مرماه ثم أضاف كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 26 وأحراز الايفوارى رزاق سيسية بالهدف الثالث بالدقيقة 56 بينما قلص الفارق لفريق سيراميكا اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 65 .