شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى حارس الحدود رجل مباراة الحرس وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن فوز محمد فوزي، حارس مرمى فريق حرس الحدود، بجائزة رجل مباراة حرس الحدود وسموحة في الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، مع نظيره سموحة، سلبياً بدون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

بهذة النتيجة تجمد رصيد سموحة عند نقطتين في المركز الـ13، بينما حرس الحدود في الـ16 برصيد نقطة وحيدة فقط، بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل سموحة كلاً من: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، احمد حكم،احمد شوشه، شريف رضا، خط الوسط: محمد نادي،احمد مصطفى،حسين فيصل،دوكو دودو، خط الهجوم: صديق اوجولا، بنجامين بواتينج.

فيما ضم تشكيل الحرس كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: مؤمن عوض، محمد رمضان بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، الوسط: حامد الجابري، أحمد فتحي حمزة، أحمد عامر، مصطفى محمد «زيكو»، وجيه عبدالحكيم، الهجوم: عمر بسام.